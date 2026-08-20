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Головна Новини дня Фон дер Ляєн: ЄС допоможе Україні посилити протибалістичну оборону

Фон дер Ляєн: ЄС допоможе Україні посилити протибалістичну оборону

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 18:00
ЄС допоможе України посилити протибалістичну оборону - Фон дер Ляєн
Урсула Фон дер Ляєн та Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на чергову масовану російську атаку по Україні в ніч проти 20 серпня. Вона заявила, що ЄС допоможе Україні посилити антибалістичну оборону. За її словами, Єврокомісія разом із державами-членами та партнерами працює над забезпеченням України необхідними засобами для захисту цивільного населення.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на допис у соціальній мережі X.

ЄС працює над посиленням оборони України

Після чергового масованого комбінованого удару на Україну президентка Єврокомісії заявила, що РФ відповідає на тлі невдачі у війні спрямовує атаки по цивільних та цивільній інфраструктурі.

"Росія програє розв'язану нею війну і мститься цивільним: ЄС допоможе посилити протибалістичну оборону України", — написала Урсула фон дер Ляєн

Єврокомісія спільно з країнами ЄС та міжнародними партнерами працює над посиленням протибалістичних спроможностей України, щоб держава мала необхідні засоби для захисту людей.

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"Україна повинна мати засоби, щоб запобігати загибелі людей. Це найнагальніший пріоритет", — наголосила Президентка Європейської комісії.

Фон дер Ляєн: ЄС допоможе України посилити протибалістичну оборону - фото 1
Допис Урсули фон дер Ляєн. Скріншот: X

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський також відреагував на російський обстріл та зазначив, що атака РФ на Київ була масштабною та цинічною. Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 20 серпня загинули 15 людей. На місцях ударів у Києві та області продовжують працювати понад 600 рятувальників ДСНС і поліцейських.

Новини.LIVE інформували, що також Президент України закликав партнерів надати ракети Patriot після нічного удару. Під обстрілами опинились Одещина, Чернігівщина та Київщина.

Європейський союз Урсула фон дер Ляєн ракети війна в Україні балістична атака
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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