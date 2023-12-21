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Фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у короткий список "Оскара"

21 грудня 2023 23:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у короткий список "Оскара"
Кадр з фільму «20 днів у Маріуполі». Фото: DocuDays
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова потрапив у шорт лист "Оскара". Це означає, що стрічка може представляти Україну одразу у двох номінаціях "Найкращий документальний фільм" та "Найкращий міжнародний фільм".

Про це йдеться на сайті Американської кіноакадемії.

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Документальний повнометражний фільм

До участі у номінації допустили 167 стрічок, а до короткого списку потрапило лише 15:

  • American Symphony;
  • Apolonia, Apolonia;
  • Beyond Utopia;
  • Bobi Wine: The People’s President;
  • Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy;
  • The Eternal Memory;
  • Four Daughters;
  • Going to Mars: The Nikki Giovanni Project;
  • In the Rearview ("Звідки куди", стрічка польського режисера Мачека Хамели, знята у копродукції з Україною);
  • Stamped from the Beginning;
  • Still: A Michael J. Fox Movie;
  • A Still Small Voice;
  • 32 Sounds;
  • To Kill a Tiger4;
  • 20 Days in Mariupol.

Міжнародний повнометражний фільм

До наступного туру голосування в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" обрали 15 фільмів. У номінації брали участь стрічки з 88 країн і регіонів:

  • Вірменія, Amerikatsi;
  • Бутан, The Monk and the Gun;
  • Данія, The Promised Land;
  • Фінляндія, Fallen Leaves;
  • Франція, The Taste of Things;
  • Німеччина, The Teachers’ Loungs;
  • Ісландія, Godland;
  • Італія, Io Capitano;
  • Японія, Perfect Days;
  • Мексика, Totem;
  • Марокко, The Mother of All Lies;
  • Іспанія, Society of the Snow;
  • Туніс, Four Daughters;
  • Україна, 20 Days in Mariupol;
  • Велика Британія, The Zone of Interest.

Варто зазначити, що документальна стрічка "Звідки куди" поляка Мачека Хамели, яка розповідає про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну також увійшла до списку.

Імена остаточних номінантів на 96 премію "Оскар" оголосять 23 січня 2024 року. Церемонія відбудеться 11 березня у театрі "Долбі" у Голлівуді.

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