Фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у короткий список "Оскара"

Кадр з фільму «20 днів у Маріуполі». Фото: DocuDays

​Фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова потрапив у шорт лист "Оскара". Це означає, що стрічка може представляти Україну одразу у двох номінаціях "Найкращий документальний фільм" та "Найкращий міжнародний фільм".

Про це йдеться на сайті Американської кіноакадемії.

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До участі у номінації допустили 167 стрічок, а до короткого списку потрапило лише 15:

American Symphony;

Apolonia, Apolonia;

Beyond Utopia;

Bobi Wine: The People’s President;

Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy;

The Eternal Memory;

Four Daughters;

Going to Mars: The Nikki Giovanni Project;

In the Rearview ("Звідки куди", стрічка польського режисера Мачека Хамели, знята у копродукції з Україною);

Stamped from the Beginning;

Still: A Michael J. Fox Movie;

A Still Small Voice;

32 Sounds;

To Kill a Tiger4;

20 Days in Mariupol.

Міжнародний повнометражний фільм

До наступного туру голосування в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" обрали 15 фільмів. У номінації брали участь стрічки з 88 країн і регіонів:

Вірменія, Amerikatsi;

Бутан, The Monk and the Gun;

Данія, The Promised Land;

Фінляндія, Fallen Leaves;

Франція, The Taste of Things;

Німеччина, The Teachers’ Loungs;

Ісландія, Godland;

Італія, Io Capitano;

Японія, Perfect Days;

Мексика, Totem;

Марокко, The Mother of All Lies;

Іспанія, Society of the Snow;

Туніс, Four Daughters;

Україна, 20 Days in Mariupol;

Велика Британія, The Zone of Interest.

Варто зазначити, що документальна стрічка "Звідки куди" поляка Мачека Хамели, яка розповідає про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну також увійшла до списку.

Імена остаточних номінантів на 96 премію "Оскар" оголосять 23 січня 2024 року. Церемонія відбудеться 11 березня у театрі "Долбі" у Голлівуді.