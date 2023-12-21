Фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у короткий список "Оскара"
Фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова потрапив у шорт лист "Оскара". Це означає, що стрічка може представляти Україну одразу у двох номінаціях "Найкращий документальний фільм" та "Найкращий міжнародний фільм".
Про це йдеться на сайті Американської кіноакадемії.
Документальний повнометражний фільм
До участі у номінації допустили 167 стрічок, а до короткого списку потрапило лише 15:
- American Symphony;
- Apolonia, Apolonia;
- Beyond Utopia;
- Bobi Wine: The People’s President;
- Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy;
- The Eternal Memory;
- Four Daughters;
- Going to Mars: The Nikki Giovanni Project;
- In the Rearview ("Звідки куди", стрічка польського режисера Мачека Хамели, знята у копродукції з Україною);
- Stamped from the Beginning;
- Still: A Michael J. Fox Movie;
- A Still Small Voice;
- 32 Sounds;
- To Kill a Tiger4;
- 20 Days in Mariupol.
Міжнародний повнометражний фільм
До наступного туру голосування в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" обрали 15 фільмів. У номінації брали участь стрічки з 88 країн і регіонів:
- Вірменія, Amerikatsi;
- Бутан, The Monk and the Gun;
- Данія, The Promised Land;
- Фінляндія, Fallen Leaves;
- Франція, The Taste of Things;
- Німеччина, The Teachers’ Loungs;
- Ісландія, Godland;
- Італія, Io Capitano;
- Японія, Perfect Days;
- Мексика, Totem;
- Марокко, The Mother of All Lies;
- Іспанія, Society of the Snow;
- Туніс, Four Daughters;
- Україна, 20 Days in Mariupol;
- Велика Британія, The Zone of Interest.
Варто зазначити, що документальна стрічка "Звідки куди" поляка Мачека Хамели, яка розповідає про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну також увійшла до списку.
Імена остаточних номінантів на 96 премію "Оскар" оголосять 23 січня 2024 року. Церемонія відбудеться 11 березня у театрі "Долбі" у Голлівуді.
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