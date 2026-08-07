Федоров заявив про успішне випробування української балістики та плани щодо роботизації фронту

Михайло Федоров. Фото: скрін з відео

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що однією з головних проблем для України залишається дефіцит ракет до комплексів Patriot. За його словами, навіть європейські країни мають обмежені запаси, а темпи виробництва у США не встигають за кількістю російських ракетних атак.

Про це він розповів в інтерв'ю волонтеру та колишньому раднику міністра оборони Сергію Стерненку, передає Новини.LIVE.

Що Федоров сказав про ракети для Patriot

"Останні місяці Росія випускає більше в місяць або навіть в тиждень ракет, ніж ми отримуємо за певний період часу. У цьому є велика проблема, що темпи виробництва цих ракет не встигають за потребами. Є ще кілька джерел — це європейські стоки, тобто склади європейських країн. Але там може бути 5 ракет, 10 ракет. Якщо це більше 50 ракет, це вже щось неймовірне", — сказав Федоров.

Також ексміністр повідомив, що в день його звільнення з посади було успішно випробувано українську балістичну ракету. На запитання, чи йдеться про оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан", він не відповів, пославшись на державну таємницю. Водночас наголосив, що тепер необхідно завершити розробку та запустити серійне виробництво.

"У день мого звільнення ми успішно протестували українську балістичну ракету. Зараз потрібно лише завершити роботу і запустити виробництво", — заявив Федоров.

Реформи і майбутнє війни

Окремо він розповів про реформи, які впроваджувалися в оборонній сфері. За словами Федорова, зміни стосувалися розвитку корпусної системи, стабільного забезпечення бригад дронами, а також реформування мобілізації та рекрутингу, щоб військовослужбовці працювали на посадах, де можуть бути найбільш ефективними.

Михайло Федоров заявив, що для стримування наступу російських військ Україні необхідно масштабувати корпусну реформу, розвивати роботизацію фронту та здешевлювати виробництво далекобійної зброї. За його словами, одним із ключових елементів реформи має стати закріплення корпусів за визначеними ділянками фронту, що дозволить ефективніше організувати оборону.

"Наша мета — щоб ми мінімум 200 росіян на квадратний кілометр знищували. Тоді просування для них буде дуже складним і потрібно буде десятки років, щоб просунутися тільки в Донецькій області".

Федоров також наголосив, що майбутнє війни пов'язане з активним впровадженням роботизованих систем, наземних платформ, сенсорів і безпілотників. Водночас, за його словами, заміна піхоти роботами має відбуватися поступово.

"Ми говорили, що майбутнє за дронами. Наступний етап — це дистанційне управління дронами. Потім — повна автономія, дрони воюватимуть із дронами. Але сьогодні роль нашої піхоти та штурмовиків безцінна. До цього потрібно рухатися поступово і дуже обережно, щоб не провалити фронт, але це реально".

Окремо ексміністр зупинився на розвитку далекобійних ударних спроможностей України. Він вважає, що виробництво deep strike потрібно здешевлювати за допомогою конкурентних тендерів, а перспективним напрямом стане створення дешевих ракет із використанням штучного інтелекту.

Як повідомляли Новини.LIVE, колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не має морального права залишати державну службу чи переходити в бізнес, доки в Україні триває повномасштабна війна. За його словами, після звільнення з Міністерства оборони він отримував різні пропозиції, зокрема від представників інших держав, однак вирішив і надалі працювати на користь України.

Як повідомляли Новини.LIVE, Федоров заявив, що однією з можливих причин його звільнення могли стати реформи у сфері оборонних закупівель. За його словами, зміни в системі зачепили інтереси впливових груп, що призвело до масштабного інформаційного тиску на нього та його команду.