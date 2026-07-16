Федоров: для перемоги потрібна зміна головкома і глави Генштабу

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Штін Уляна Редактор стрічки новин

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що для перемоги у війні Україні необхідно змінити підходи до управління військом. За його словами, асиметрична боротьба з ворогом із мінімальними втратами потребує оновлення підходів у військовому керівництві.

Про це Михайло Федоров сказав під час брифінгу для медіа про роботу на посаді міністра оборони, передає журналістка Новини.LIVE.

Михайло Федоров заявив, що Україна має шукати нові рішення для ефективнішої протидії російській армії. На його думку, сучасна війна потребує іншої моделі управління, активнішого використання технологій та змін у підходах до командування.

"Якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами, нам потрібно змінити головнокомандувача та начальника Генштабу", — сказав Федоров.

За словами міністра оборони, оновлення військового управління має допомогти Україні ефективніше використовувати ресурси та посилити обороноздатність. Новина доповнюється...

