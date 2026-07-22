Експерт про вартість пального: 90 грн за літр ще не межа

Автомобілі на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Експерт із геоекономіки Олег Саркіц заявив, вартість пального в Україні на рівні 90 гривень за літр — не є межею. За його словами, ціна може зрости ще більше.

Про це Олег Саркіц сказав в ефірі "Вечір.LIVE".

Що впливатиме на вартість пального в Україні

За словами експерта, подальше зростання цін на пальне в Україні залежатиме від ситуації на світовому нафтовому ринку та подій на Близькому Сході.

"90 гривень — це не межа. Якщо ціна на нафту становитиме 120-140 доларів за барель, ми, на жаль, будемо змушені платити набагато більше", — сказав Саркіц.

Він пояснив, що Україна вже починає закуповувати дорожчі нафтопродукти після вичерпання раніше сформованих запасів, тому підвищення цін може відбуватися вже найближчими тижнями.

"Це може статися дуже швидко, тому що зараз ми вже вичерпуємо запаси пального, які були закуплені, придбані раніше. І безумовно, зараз ми вже починаємо закуповувати більш дорожчі ресурси і, відповідно, це може статися і можливо за тиждень, можливо за два тижні", — резюмував експерт.

Як повідомляли Новини.LIVE, експерт паливного ринку Сергій Куюн теж сказав, що в Україні вичерпалися запаси пального, які протягом кількох тижнів допомагали стримувати зростання вартості. Водночас дефіциту не буде, але ціни можуть зрости.

Також ми писали, де пальне 21 липня подорожчало найбільше.