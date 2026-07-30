Експерт оцінив загрозу ракетного удару Ірану по Україні

Ракета "Хорремшехр". Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Іран має ракети, здатні досягти території України, однак можливий удар, імовірно, мав би символічний характер. Серед потенційних цілей можуть бути південні регіони та Київ.

Про це повідомляє експерт Новини.LIVE Сергій Ауслендер.

Іран може мати ракети, здатні дістати до України

На тлі співпраці Росії та Ірану зберігаються побоювання щодо можливого залучення Тегерана до війни проти України. За словами експерта, іранські ракети середньої дальності теоретично можуть досягти української території.

Зокрема, йдеться про ракету "Хорремшехр" ("Хайбер"). За оцінками, Іран має кілька таких ракет, які здатні подолати необхідну відстань. Вона може нести бойову частину вагою до однієї тонни або касетний боєприпас.

Водночас ця ракета має низьку точність — її кругове ймовірне відхилення становить близько одного кілометра.

Які цілі можуть бути під загрозою

Якщо Іран вирішить завдати удару по Україні, він, імовірно, зробить це не у форматі масштабної атаки, а як демонстративний крок.

Серед можливих напрямків називають південні регіони України, зокрема порти Одеської області — Одесу, Південний та Чорноморськ. Також потенційною ціллю може бути Київ.

Водночас удар по району Ізмаїла створює додаткові ризики через близькість до території Румунії — країни-члена НАТО.

Україна може відповісти на можливу атаку

У разі запуску таких ракет Україна має засоби для відповіді. Система протиповітряної оборони Patriot PAC-3 здатна перехоплювати балістичні цілі такого типу, однак це є складним завданням.

Також Україна має можливість завдавати ударів у відповідь. Зокрема, українські безпілотники вже здатні долати відстань понад 2600 кілометрів.

Росія може бути зацікавлена у втягненні Ірану у війну

Росія продовжує отримувати від Ірану комплектуючі для ударних безпілотників типу Shahed. Одним із ключових маршрутів постачання залишається Каспійське море.

Експерти припускають, що Москва може бути зацікавлена у тому, щоб залучити Тегеран до прямішого протистояння з Україною.

Водночас Іран має обмежені можливості для захисту від потенційної відповіді, оскільки його система протиповітряної оборони не є достатньо потужною для відбиття масштабних ударів.

Новини.LIVE писали, що увечері 28 липня Іран завдав ракетного удару по американській військовій базі в Йорданії. Це стала перша атака після того, як сторони минулого тижня призупинили взаємні удари, що може ускладнити подальші дипломатичні перемовини.

Новини.LIVE інформували, що інцидент із вантажним судном у Каспійському морі міг стати причиною загострення відносин між Україною та Іраном. За інформацією посадовців, Тегеран розглядав можливість удару по одному з українських портів у відповідь, однак завдяки дипломатичним контактам напругу вдалося частково зменшити.