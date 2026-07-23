Екс-очільник КМВА Ткаченко призначений керівником Київської ОВА

Тимур Ткаченко. Фото: Telegram Тимура Ткаченка

Ткач Едуард редактор стрічки новин

У середу, 22 липня, Кабмін України ухвалив рішення щодо звільнення та продовження роботи низки посадовців в уряді. Водночас ухвалені рішення і на регіональному рівні, зокрема щодо Тимура Ткаченка.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це у Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що відомо про рішення Кабміну

За словами Тараса Мельничука, Кабмін погодив кандидатуру Тимура Ткаченка на посаду очільника Київської ОВА. Раніше, як відомо, керівник обласної військової адміністрації був Микола Калашник.

Щодо Ткаченка, рішення було ухвалено на засіданні уряду. Зауважимо, що раніше Тимур Ткаченко був начальником Київської міської військової адміністрації, але нещодавно його звільнили з цієї посади.

Інші рішення Кабміну

За результатами засідання уряд ухвалив і різку інших рішень. Зокрема погоджено звільнення:

Анатолія Рисцова з посади голови Богодухівської РДА Харківської області;

Борнякова Олександра з посади першого заступника міністра цифрової трансформації України;

Науменка Сергія з посади заступника міністра внутрішніх справ.

Водночас, у зв'язку з перейменуванням Міністерства економіки та сільського господарства України, свою роботу продовжать:

Олександр Циборт на посаді заступника міністра економіки та довкілля України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Андрій Пивоваров на посаді державного секретаря Міністерства економіки та довкілля України.

Окрім того, у зв'язку з перейменуванням вищезгаданого міністерства, на посадах заступників міністра економіки та довкілля України продовжують працювати:

Артеменко Анна;

Башлик Денис;

Кіндратів Віталій;

Краснолуцький Олександр;

Марчак Дарія;

Овчаренко Ірина;

Перелигін Єгор;

Петрук Віталій.

Зміни також торкнулися і через перейменування Міністерства розвитку громад та територій України. Так, ухвалено, що на посадах заступників міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України продовжують працювати:

Балест Олексій;

Денисюк Марина;

Дубогриз Євген;

Кашуб Андрій;

Ковальчук Костянтин;

Козловська Наталія;

Рибченко Артем;

Рябикін Олексій.

Водночас Сергій Білецький продовжить працювати на посаді державного секретаря Міністерства з ж відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Пост Мельничука. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення Тимура Ткаченка з посади начальника КМВА минулого тижня, 16 липня. Зокрема, на сайті президента з'явився відповідний наказ.

Також ми писали, що у КМВА вже з'явився тимчасовий керівник. Обов'язки начальника КМВА виконує перший заступник Андрій Ткачов.