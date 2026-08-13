Економістка: українці змушені брати кредити, щоб оплачувати комуналку

Люди в черзі до банкомату. Фото ілюстративне: "20 хвилин"

Українці через зростання цін дедалі частіше витрачають заощадження на поточні потреби, а частина громадян уже змушена позичати гроші для оплати житлово-комунальних послуг. Особливо гостро проблема проявляється взимку, коли витрати на комуналку зростають.

Про це повідомила старша економістка Центру економічної стратегії Наталія Колесніченко в ефірі Вечір.LIVE.

Українці витрачають заощадження на поточні потреби

За словами економістки, зростання цін на основні товари та послуги погіршує фінансове становище українських домогосподарств. Люди мають менше можливостей відкладати гроші, а накопичені кошти дедалі частіше використовують для повсякденних витрат.

"Все менше українців відчувають можливість робити заощадження. І все більше витрачають свої заощадження на поточне споживання", — зазначила Колесніченко.

Вона додала, що в окремих випадках доходів уже недостатньо навіть для покриття обов'язкових витрат.

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"Є такі люди, які беруть кредити для того, щоб покрити, наприклад, платежі за житлово-комунальні послуги, особливо взимку, коли вони високі", — розповіла економістка.

Рівень бідності в Україні зріс після початку повномасштабної війни

Колесніченко пов'язала погіршення добробуту не лише з наслідками війни, а й зі зростанням вартості товарів та послуг. Водночас вона звернула увагу на зміну доходів українців: після різкого падіння на початку повномасштабного вторгнення середня зарплата поступово зростала, однак це не компенсує підвищення цін для всіх домогосподарств.

За даними Світового банку, оцінка рівня бідності в Україні за 2025 рік становила майже 37%, тоді як у 2021 році показник був близьким до 20%.

Найбільш вразливими, за словами економістки, залишаються пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю та матері з дітьми. Для останньої категорії додатковим фактором є складність із виходом на роботу через необхідність догляду за дітьми та доступність дитячих садків.

Водночас наведена Колесніченко оцінка 41,6% потребує уточнення: в актуальних матеріалах Світового банку йдеться про оцінку близько 37% за 2025 рік.

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