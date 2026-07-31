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Головна Новини дня Доступ до Часового Яру повністю заблоковано: яка ситуація зараз

Доступ до Часового Яру повністю заблоковано: яка ситуація зараз

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Дата публікації: 31 липня 2026 12:19
Бої у Часовому Яру: в МВА розповіли подробиці про поточну ситуацію
Бійці ЗСУ у Часовому Яру. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Часів Яр залишається під контролем Сил оборони України і не має статусу окупованого. Але дістатися туди цивільним та доставити гуманітарні вантажі наразі неможливо.

Таку інформацію ексклюзивно повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус в ефірі Ранок.LIVE.

Що відбувається у Часовому Яру

За його словами, якщо у 2024 році та на початку 2025-го в населеному пункті ще залишалася певна кількість мешканців, то тепер вижити там фактично неможливо через тотальні руйнування та відсутність будь-яких укриттів.

Через критичну ситуацію та постійні обстріли доставка будь-якої допомоги до міста повністю зупинена.

"Неможливо доставити туди не продукти харчування, не засоби гігієни. Ми це робили, поки у нас на те була хоча б мінімальна можливість. Це був підвіз в місто, потім підвіз до певних крапок під місто. Але на даний момент про це навіть мови йти не може. На жаль, це наша буденність", — пояснив посадовець.

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Водночас українські військові продовжують тримати позиції попри надзвичайно складні умови.

"Доступ для цивільних однозначно відсутній. Для військових це доволі складно, але хлопці продовжують обороняти місто. І ця оборона триває в активній фазі вже третій рік", — зазначив очільник адміністрації.

Як повідомляли журналісти Новини.LIVE, на тлі активізації штурмових дій російських військ на півночі Харківщини, де вони намагаються просуватися малими групами та застосовують тактику проникнення в тил без суттєвих успіхів, ситуація на фронті зазнає помітних змін через еволюцію безпілотних систем. Масове застосування дронів успішно дозволило розширити так звану kill-зону, що не лише ускладнює логістику та ротації на передовій, а й загалом за останні три роки збільшило ефективну зону ураження ворога в десятки разів.

Харківська область ситуація на фронті Часів Яр
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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