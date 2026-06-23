Дощі й шквали: Гідрометцентр попередив про зміну погоди в Україні сьогодні

Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

В Україну у вівторок, 23 червня, зайде холодний атмосферний фронт, який спричинить нестійку погоду. У більшості областей прогнозують дощі з грозами, місцями шквали та короткочасні зливи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.

Погода від Наталки Діденко

Як зазначає синоптик Наталка Діденко, 23 червня через Україну проходитиме холодний атмосферний фронт. Він зумовить короткочасні дощі із грозами в більшості областей, місцями можливі шквали.

Синоптична карта. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Удень у північних регіонах, а також на Волині та Рівненщині опади поступово припиняться, а небо проясниться. Температура повітря в Україні коливатиметься в межах +24…+29 °C, на півдні та південному сході — до +27…+32 °C.

Також Діденко зазначає, що в Західній Європі очікується аномальна спека до +32…+39 °C, місцями навіть +40…+42 °C. У Лондоні прогнозують до +35 °C. У Києві 23 червня вдень без опадів, із комфортнішою температурою близько +27 °C.

Прогноз від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, в Україні очікується мінлива хмарність. Уночі на півночі місцями можливий невеликий короткочасний дощ, тоді як у більшості регіонів опадів не передбачається.

Прогноз погоди на 23 червня. Фото: Укргідрометцентр

Удень у більшості областей, окрім півночі та північного сходу, пройдуть помірні короткочасні дощі з грозами. Місцями можливі град і шквали вітру 15–20 м/с, а на Закарпатті та Прикарпатті — значні дощі.

Вітер переважно північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме +15…+20 °C, вдень +27…+32 °C, у західних і північних областях +23…+28 °C.

Як повідомляв Новини.LIVE з посиланням на BBC, у Франції запровадили обмеження на вживання алкоголю під час проведення публічних заходів, зокрема музичних фестивалів. Рішення ухвалили через аномальну спеку, яка фіксується в країні та призводить до оновлення температурних рекордів. Заборона поширюється на всі офіційні вуличні події.