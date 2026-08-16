Директор CEO Club після польського СІЗО повернувся до України

Дмитро Карчук. Фото: Facebook/Дмитро Карчук

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Український бізнесмен і директор CEO Club Ukraine Дмитро Карчук повернувся до України після 2,5 тижня перебування у польському слідчому ізоляторі. Після звільнення він заявив, що має намір з'ясувати обставини свого затримання та перевірити, як могли використати його документи.

Про це він написав у Facebook, передає Новини.LIVE.

Дмитро Карчук повернувся до України після звільнення

За словами Карчука, ситуація завершилася так само раптово, як і почалася. Тепер бізнесмен планує розібратися, які саме документи фігурували у справі та за яких обставин їх могли використати. Бізнесмен зазначив, що перебування під вартою змусило його зробити певні висновки щодо роботи системи.

"Насправді ще дуже багато чого потрібно з’ясувати: що це взагалі було, як і які документи було використано, випадковість це чи щось інше. Але тепер я уже спроможний діяти і буду у всьому розбиратись".

Водночас Карчук розповів, що за час перебування під вартою отримав новий досвід.

"Особисто я дізнався багато нового — про себе, про систему, яка зажовує людей на місяці, навіть коли їх провина не доведена".

Бізнесмен також подякував усім, хто допомагав йому повернутися додому. Серед них він назвав дружину Валентину Леус, консульство України в Любліні, Міністерство закордонних справ, адвокатів Arzinger Law Office, команду та членів CEO Club Ukraine, а також друзів і близьких.

Як повідомляли Новини.LIVE, Німеччина відкликала Європейський ордер на арешт Дмитра Карчука, якого раніше затримали в Польщі у справі про викрадення велосипедів. Після відкликання ордера польський суд звільнив бізнесмена з-під варти, і він повернувся в Україну.

Як повідомляли Новини.LIVE, український репер і відеоблогер Kyivstoner міг стати ціллю замаху в Польщі. За даними польських ЗМІ, російські спецслужби могли завербувати кілера для його вбивства.