День Національної поліції України: історія та роль у війні

Українські поліціянти на місці атаки РФ. Фото: Нацполіція України

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У суботу, 4 липня, в Україні відзначають День Національної поліції — професійне свято правоохоронців, які щодня стоять на варті безпеки громадян, розслідують злочини, рятують людей і першими прибувають на місця надзвичайних подій. Із початком повномасштабної війни їхня робота набула нового змісту: сьогодні поліцейські документують воєнні злочини Росії, евакуюють цивільних, працюють на деокупованих територіях і допомагають ліквідовувати наслідки ворожих атак.

Новини.LIVE розповідають, як виникло професійне свято, чому його відзначають саме 4 липня та яку роль Національна поліція відіграє в умовах війни.

Українці поліціянти на місці події. Фото: Нацполіція України

Чому День Національної поліції відзначають 4 липня

Національна поліція України була створена у 2015 році в межах масштабної реформи правоохоронної системи, що розпочалася після Революції Гідності. Вона стала правонаступницею міліції та мала на меті побудову сучасної правоохоронної служби, діяльність якої ґрунтується на верховенстві права, відкритості, підзвітності суспільству та повазі до прав людини.

Перші патрульні поліцейські склали присягу 4 липня 2015 року на Софійській площі в Києві. Саме цей день вважається символічним початком роботи нової української поліції.

Спочатку професійне свято правоохоронців відзначали 4 серпня — у день набрання чинності Законом України "Про Національну поліцію". Однак у 2018 році Президент України підписав указ, яким переніс святкування на 4 липня — на честь першої присяги патрульних поліцейських. Відтоді саме цього дня в Україні офіційно відзначають День Національної поліції.

Які завдання виконує Національна поліція

Сьогодні Національна поліція є одним із ключових правоохоронних органів держави. Її робота значно ширша, ніж підтримання громадського порядку чи розслідування кримінальних правопорушень.

Поліцейські гарантують безпеку громадян, реагують на виклики, запобігають злочинам, розслідують кримінальні провадження, контролюють безпеку дорожнього руху, розшукують безвісти зниклих людей, допомагають під час надзвичайних ситуацій та взаємодіють із рятувальниками, медиками й іншими службами.

Щодня екіпажі патрульної поліції першими прибувають на місця дорожньо-транспортних пригод, пожеж, вибухів, аварій та інших надзвичайних подій, де нерідко від їхніх оперативних дій залежить життя людей.

Поліціянти на місці ворожого обстрілу. Фото: Нацполіція України

Як повномасштабна війна змінила роботу поліцейських

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році функції Національної поліції суттєво розширилися. Окрім виконання звичних правоохоронних завдань, поліцейські стали невід'ємною частиною системи оборони та безпеки держави.

Сьогодні вони документують воєнні злочини російських військових, збирають докази для українських слідчих органів і міжнародних судових інституцій, працюють на місцях російських ударів, забезпечують охорону зруйнованих районів, евакуюють цивільне населення із зон бойових дій та допомагають розшукувати людей, які зникли безвісти.

Саме поліцейські часто одними з перших прибувають після ракетних і дронових атак Росії. Вони евакуюють постраждалих, допомагають рятувальникам розбирати завали, організовують безпечний доступ екстрених служб до місця трагедії та забезпечують охорону території.

Окремим напрямом роботи стала діяльність вибухотехнічних підрозділів, які обстежують місця обстрілів, знешкоджують нерозірвані боєприпаси та допомагають робити території безпечними для людей.

Бійці бригади Нацполіції "Лють". Фото: "Лють"

Поліцейські працюють і на передовій

Повномасштабна війна показала, що сучасний український поліцейський — це не лише правоохоронець, а й учасник оборони держави.

У складі Національної поліції були сформовані бойові підрозділи, зокрема Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють", бійці якої виконують бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Разом із військовими вони беруть участь у стримуванні російської агресії, штурмових операціях, обороні українських позицій та звільненні територій.

Крім цього, поліцейські забезпечують стабілізаційні заходи на деокупованих територіях. Вони документують наслідки окупації, допомагають місцевим жителям, перевіряють інформацію про колабораційну діяльність, встановлюють особи загиблих та працюють над відновленням правопорядку в населених пунктах, які повернулися під контроль України.

Робота, яка не припиняється ні вдень, ні вночі

Росія регулярно атакує українські міста ракетами та ударними безпілотниками. Після кожного такого удару поліцейські разом із рятувальниками та медиками працюють у надзвичайно небезпечних умовах, нерідко ризикуючи власним життям через загрозу повторних атак.

Вони допомагають евакуювати людей із пошкоджених будинків, забезпечують громадський порядок, приймають заяви від постраждалих, документують руйнування та збирають докази чергових воєнних злочинів Росії.

Водночас правоохоронці продовжують виконувати й повсякденну роботу — реагують на виклики громадян, розслідують злочини, патрулюють вулиці, забезпечують безпеку дорожнього руху та підтримують порядок у громадах по всій країні.

День Національної поліції — про людей, які щодня стоять на захисті українців

За час існування Національна поліція пройшла шлях від масштабної реформи до одного з ключових елементів системи безпеки України. Повномасштабна війна суттєво змінила характер її роботи, однак головна місія залишилася незмінною — захист життя, прав і безпеки громадян.

Сьогодні українські поліцейські несуть службу не лише на вулицях міст і сіл, а й поблизу лінії фронту, на деокупованих територіях, у місцях російських ударів та там, де людям найбільше потрібна допомога. Саме тому День Національної поліції — це не лише професійне свято правоохоронців, а й нагода відзначити людей, які навіть у найважчі часи продовжують виконувати свій обов'язок перед державою та суспільством.

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає підвищення грошового забезпечення для поліцейських і рятувальників ДСНС із 1 січня 2027 року. Відповідно до документа, їхнє грошове забезпечення становитиме не менше ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — наразі це понад 33 тисячі гривень. Також закон розширює соціальні гарантії для працівників поліції та служби цивільного захисту.

Новини.LIVE також писали, що у червні 2026 року Патрульну поліцію Києва очолив майор поліції Єгор Голубов, який служить у її лавах уже десять років. До призначення він командував батальйоном патрульної поліції у Краматорську та Слов'янську, де виконував завдання в умовах повномасштабної війни. Нового керівника особовому складу представило керівництво Національної поліції.