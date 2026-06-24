Демченко: Білорусь допомагає Росії з атакою дронами на Україну

Андрій Демченко. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що російські ударні дрони часто прокладають маршрути вздовж кордону з Білоруссю, а також використовують її повітряний простір. Водночас обстрілів з території Білорусі не фіксується, а також немає формування ударного угруповання.

Про це Андрій Демченко сказав на пресконференції у середу, 24 червня, передає кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

Участь Білорусі у війні

"Досить часто ці ударні повітряні засоби противника, вони прокладають для них так маршрут, щоб вони йшли вздовж кордону з Білоруссю. Хоча досить часто ці засоби в подальшому залітають на територію Білорусі і використовують повітряний простір цієї країни", — каже Демченко.

Ймовірно, Росія сподівається, що в такий спосіб українські сили не зможуть збивати дрони та вони зможуть надалі заходити максимально глибше на територію України.

Перетин кордону часто фіксується в межах Київщини та Житомирщини з подальшим рухом на західні області України.

Загроза з боку Білорусі

Речник ДПСУ зазначив, що Росія встановлює на території Білорусі ретранслятори та інші засоби звʼязку, які підсилюють сигнал для повітряних засобів Росії. Це дозволяє їм легше рухатися вглиб території України. Президент Володимир Зеленський озвучував вимогу, що Білорусь повинна демонтувати ці засоби.

"Загалом по кордону з Білоруссю ситуація значно відмінна від кордону з Росією, бо обстрілів по цій ділянці кордону ми не відмічаємо саме з території Білорусі, як на щастя і скупчення якогось ударного угрупування, яке було б готове до дестабілізації ситуації по напрямку нашого кордонного пункту спроб вторгнення", — каже Демченко.

Водночас за даними підрозділів розвідок, тиск з боку РФ з вимогою, аби Білорусь долучилися більш масштабно до війни проти України, зберігається.

Українські сили стежать за ситуацією в Білорусі та продовжують посилювати оборону. Зокрема, облаштовують інженерні і фортифікаційні укріплення, а також нарощують мінно-вибухові загородження.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на WSJ, цього року Росія активізувала тиск на Білорусь, намагаючись використати її територію як базу для потенційного розширення війни проти України. Також Кремль може розглядати можливість проведення нестандартних операцій проти держав НАТО.

А Зеленський повідомив, що на території Білорусі розміщене обладнання, яке використовується в інтересах Росії. За його словами, Мінську надано час для демонтажу цих систем.