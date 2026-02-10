Відео
Чоловіки від 60 років зможуть служити — указ Зеленського

Чоловіки від 60 років зможуть служити — указ Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 19:10
Відтепер чоловіки віком 60+ зможуть служити в ЗСУ — указ
Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відтепер в Україні чоловіки віком 60+ зможуть піти на військову службу за контрактом. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Про це йдеться на сайті президента України, інформує Новини.LIVE у вівторок, 10 лютого.

Читайте також:
Скриншот указу Зеленського/сайт президента



Глава держави видав указ №108/2026 "Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України".

Відтак чоловікам від 60 років дозволено проходити військову службу за контрактом в Збйроних силах України.

В указі зазначається — внести до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008 (із наступними змінами), такі зміни:

  • пункт 18 доповнити абзацом такого змісту:

"з особами віком від 60 років, які під час дії воєнного стану відповідно до частини десятої статті 20 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" приймаються на військову службу за контрактом, — строком на 1 рік".



Володимир Зеленський ЗСУ указ війна в Україні військова служба
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
