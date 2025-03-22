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Чоловік забрав букет квітів з могили воїна — як покарав суд

22 березня 2025 03:56
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд призначив випробувальний термін чоловіку, який забрав букет квітів з могили воїна ЗСУ
Суддя оголошує рішення. Фото ілюстративне: istockphoto.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Хмельницькій області чоловік на міському кладовищі у Деражні забрав букет квітів з могили українського воїна. За це його судили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 31 березня 2024 року 20-річний мешканець міста, перебуваючи на території місцевого кладовища, проходив повз могилу захисника України, який брав участь у протидії збройній агресії РФ. Під час цього він забрав букет із 32 троянд, завдавши матеріальної шкоди на суму 2 220 грн.

У суді обвинувачений визнав свою провину, щиро розкаявся, вибачився та компенсував завдані збитки, перерахувавши кошти на підтримку Збройних Сил України.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального правопорушення, кваліфікованого за частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді обмеження волі строком на чотири роки. Водночас засудженого звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном тривалістю один рік, поклавши на нього низку обов’язків. Одним із них стала вимога ознайомитися з автобіографічними оповіданнями відомої подільської волонтерки, громадської діячки та адвокатки Возняк А. Г. під назвою "Будні волонтера", виданими у 2024 році.

Нагадаємо, що у Запоріжжі чоловік відмовився від мобілізації попри свою придатність до служби у ЗСУ. За це він був покараний, отримавши три роки позбавлення волі.

Також ми писали, що у Черкаській області чоловік отримав бойову повістку, але не з'явився до ТЦК за порад колег на роботі. За це його теж позбавили волі строком на три роки.

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