На Львівщині чоловік жбурнув гранату у військового — постане перед судом

На Львівщині 48-річний житель Бродів скоїв замах на вбивство військовослужбовця. Його судитимуть.

Про це 5 січня повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, 10 листопада минулого року п'яний фігурант прийшов додому до 40-річного військового, який перебував у відпустці. Чоловіки посварилися через будівельне обладання, яке один із них раніше позичив іншому. Аби уникнути подальшої сутички, боєць хотів піти. У цей момент обвинувачений дістав гранату, висмикнув чеку та кинув боєприпас у суперника. Потерпілий встигнув відскочити та сховатися за земляним насипом. Після вибуху він викликав поліцію.

Нападник із місця злочину втік, але його розшукали, затримали та взяли під варту.

За що судитимуть порушника

Обвинуваченому інкримінують закінчений замах на вбивство та незаконне поводження з вибуховими припасами. За вчинене він може потрапити до в'язниці на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

