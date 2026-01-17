Відео
Чоловік кинув гранату у військового — порушника судитимуть

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 14:44
На Львівщині чоловік жбурнув гранату у військового — постане перед судом
Місце, де стався замах на вбивство. Фото: Прокуратура України

На Львівщині 48-річний житель Бродів скоїв замах на вбивство військовослужбовця. Його судитимуть. 

Про це 5 січня повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, 10 листопада минулого року п'яний фігурант прийшов додому до 40-річного військового, який перебував у відпустці. Чоловіки посварилися через будівельне обладання, яке один із них раніше позичив іншому. Аби уникнути подальшої сутички, боєць хотів піти. У цей момент обвинувачений дістав гранату, висмикнув чеку та кинув боєприпас у суперника. Потерпілий встигнув відскочити та сховатися за земляним насипом. Після вибуху він викликав поліцію.

Нападник із місця злочину втік, але його розшукали, затримали та взяли під варту.

За що судитимуть порушника 

Обвинуваченому інкримінують закінчений замах на вбивство та незаконне поводження з вибуховими припасами. За вчинене він може потрапити до в'язниці на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, на Львівському районі іноземець обіцяв допомогти військовому уникнути служби. За цю оборудку він постане перед судом.

Також ми повідомляли, що у Волинській області судитимуть підприємця. Він допомагав військовозобов'язаним безперешкодно перетинати державний кордон.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
