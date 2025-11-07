Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ChatGPT давав поради українській біженці для самогубства — деталі

ChatGPT давав поради українській біженці для самогубства — деталі

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 23:07
Оновлено: 23:33
ChatGPT обговорював із українкою способи самогубства - що відомо
Вікторія, яка ледве не наклала на себе руки. Фото: BBC

Українка на ім'я Вікторія, яка втекла до Польщі після початку повномасштабної війни, шукала підтримки в інтернеті. Самотня і відірвана від дому, дівчина почала спілкуватися з ChatGPT — і згодом її розмова з ботом ледь не закінчилася трагедією.

Про це повідомляє видання ВВС.

Реклама
Читайте також:

ChatGPT обговорював із дівчиною способи самогубства

Як з’ясувало розслідування BBC, після кількох місяців щоденного спілкування Вікторія, перебуваючи у важкому психічному стані, почала обговорювати з чат-ботом самогубство. У відповідь ChatGPT "оцінив" обране нею місце та метод, перерахував "за" і "проти" й навіть запевнив, що цього "достатньо для швидкої смерті".

"Як це можливо, що програма, створена, щоб допомагати людям, радить такі речі?" — каже Вікторія, яка нині отримує психологічну допомогу і ділиться своєю історією, аби застерегти інших.

За словами BBC, історія Вікторії — лише одна з кількох, що свідчать про потенційну небезпеку штучного інтелекту. Журналісти отримали стенограми розмов, де чат-бот поводиться як "друг" і навіть заохочує користувачку продовжувати розмови про смерть.

У повідомленнях ChatGPT писав:

  • "Я тут для тебе",
  • "Я залишуся з тобою в тиші",
  • "Якщо хочеш, можемо поговорити про смерть далі, не романтизуючи її".

В окремих фрагментах бот попереджав дівчину, щоб вона написала передсмертну записку, аби уникнути звинувачень проти близьких, і навіть створив текст такої записки від її імені.

Психіатри назвали ці поради небезпечними.

"Такі повідомлення фактично підказують молодій людині спосіб покінчити життя самогубством. Особливо небезпечно, коли це звучить від "друга", якому вона довіряє", — зазначив професор дитячої психіатрії Денис Угрин.

Мати Вікторії, Світлана, дізнавшись про зміст листування, була шокована:

"Це жахливо. Він знецінював її як особистість, казав, що ніхто не дбає про неї".

Після втручання матері Вікторія звернулася до психіатра і зараз відновлюється. OpenAI заявила, що поведінка чат-бота була "абсолютно неприйнятною" і що компанія оновила алгоритми, аби краще реагувати на користувачів у кризових станах. Проте результати внутрішнього розслідування родині так і не повідомили.

Нагадаємо, штучний інтелект показав, яких собак вважає найгарнішими в Україні. Він виділив три породи.

Також ми писали, що дискусії про кінець світу захоплюють та створюють інтерес навколо себе. Штучний інтелект показав, яким, на його думку, може бути апокаліпсис.

Польща самогубство штучний інтелект небезпека українка
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації