Частину України накриють зливи: прогноз Укргідрометцентра

Жінка під дощем. Фото: УНІАН

Альбіна Зарічна Редактор

Погода в Україні завтра, 26 серпня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про опади у декількох областях. Крім того, передбачаються грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 26 серпня

Атмосферний фронт від циклону над Балканами зумовить нестійкі погодні умови у центральних, Закарпатській, Чернівецькій, а вдень й у більшості південних областей, коли також впливатиме й на південні райони Київщини. Крім того, місцями можливі грози.

Погода в Україні 26 серпня. Фото: Укргідрометцентр

А на решті території України опадів не очікується завдяки впливу антициклону з центром над півднем Скандинавії.

Вітер переважно північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +14...+19 °С, у північній частині +8...+13 °С. Вдень очікується +21...+26 °С, а на південному сході +25...+30 °С.

Стихійні гідрологічні явища

В Укргідрометцентрі зазначили, що на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька обл.) та суббасейнів Сяну (Львівська обл.), Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) буде утримуватися подальше зниження рівнів води до найнижчих значень за весь період спостережень.

Попередження про стихійні гідрологічні явища 26 серпня. Фото: Укргідрометцентр

"На окремих ділянках — нижче за них, зі зменшенням водності річок до критеріїв маловоддя, на окремих ділянках малих річок до відсутності стоку, що призведе до ускладнення функціонування водогосподарського комплексу", — додали синоптики.

Оголошено третій (коричневий) рівень небезпеки.

Як писали Новини.LIVE, синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував погоду в Україні на цей тиждень. Він повідомив, що погодні умови буде визначати антициклон із сухим повітрям.

А нещодавно потужний циклон "Пріска" накрив Польщу, Латвію, Литву та Білорусь, внаслідок чого є жертви. Крім того, фіксувалися проблеми з електропостачанням.