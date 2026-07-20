Буданов закликав розширити підтримку ветеранів та залучати їх до влади

Буданов: ветерани повинні впливати на формування державної політики
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Дата публікації: 20 липня 2026 10:32
Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official
Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що ветерани повинні отримувати не лише належну підтримку від держави, а й мати можливість безпосередньо впливати на формування ветеранської політики. Вони найкраще знають потреби спільноти.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Кирила Буданова.
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