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Головна Новини дня Буданов: ветерани повинні впливати на формування державної політики

Буданов: ветерани повинні впливати на формування державної політики

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 10:32
Буданов закликав розширити підтримку ветеранів та залучати їх до влади
Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що ветерани повинні отримувати не лише належну підтримку від держави, а й мати можливість безпосередньо впливати на формування ветеранської політики. Вони найкраще знають потреби спільноти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Кирила Буданова.

Новина доповнюється...

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Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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