Буданов привітав моряків ВМС і розповів про плани розвитку флоту

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Олександр Шорохов Редактор

Завдяки унікальному досвіду війни на морі, а також потужному науковому та промисловому потенціалу, Україна здатна стати надійним гарантом морської безпеки у Чорноморському регіоні. Про це заявив керівник Офісу Президента, генерал-лейтенант Кирило Буданов у своєму привітанні з нагоди Дня Військово-Морських Сил ЗСУ.

Як повідомляє Новини.LIVE, відповідний допис оприлюднено на його офіційній сторінці в Telegram.

Гордість нації

Очільник ОП звернувся до матросів, старшин та офіцерів ВМС, наголосивши, що українські моряки є справжньою гордістю нації, а їхні здобутки вже змінили хід історії.

Допис Кирила Буданова у ТГ. Фото: скріншот

"Знищення крейсера "Москва" та інших ворожих кораблів, участь у звільненні Зміїного й чорноморських платформ, численні місії на морі й узбережжі — агресивне нахабство Москви втоплене у Чорному морі", — відзначив Буданов.

Водночас для забезпечення майбутньої безпеки держави Україна зобов’язана й надалі системно зміцнювати свій флот. За словами керівника Офісу Президента, сучасні виклики вимагають активного розвитку цілої низки напрямків.

"Ми зобовʼязані зміцнювати їх і надалі: безпілотні системи, авіаційну компоненту, сучасний москітний флот, берегові ракетні комплекси та кораблі. Це вимоги часу й майбутньої безпеки України", — наголосив він.

Буданов висловив глибоку шану всім захисникам, які зараз тримають оборону на морі, та молодим воїнам, які лише починають свій шлях у лавах ВМС ЗСУ.

Також очільник ОП закликав схилити голови у вічній шані перед пам'яттю моряків, які віддали свої життя за волю України, і додав: "Ми повернемо все, що належить нам по праву".

Раніше Кирило Буданов разом із командою спеціалістів вперше публічно презентували серію ударних морських дронів, які здатні знищувати ворожі кораблі та літаки.

Також Новини.LIVE писали, що Кирило Буданов закликав світ посилити тиск на Росію заради порятунку життів українців.