Буданов попередив про ризик ескалації з Польщею

Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Польща готує декілька незрілих ескалаційних кроків. За його словами, вони можуть відбутися на річницю Волинської трагедії.

Про це Кирило Буданов сказав в інтервʼю "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

Ескалаційні кроки Польщі

Буданов зауважив, що пік ескалації точно буде попереду.

"У нас трошки залишилося і буде річниця Волинської трагедії. З тією інформацією, якою я володію, вони готують цілу низку, як на мене, повторюю, незрілих ескалаційних кроків. Тому, очевидь, все це зараз продовжиться", — каже він.

За його словами, Україна не сприйме ультиматумів ні від кого в цьому світі. Він наголосив, що останній, хто намагався це зробити — це Росія.

"Без образ до Польщі — але вона трошки потужніша, ніж Польща. І ми його все одно не прийняли. Так, важко, погано, крові багато. Але навіть їхній ультиматум ми не прийняли. То чому хтось думає, що ми приймемо щось інше, від іншої сторони? Ультиматумом з нами розмовляти не треба", — заявив Буданов.

Водночас він сподівається, що Україна все ж матиме із Польщею деескалацію.

Як писали Новини.LIVE, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився щодо загострення у відносинах з Україною. Він зазначив, що різні заяви та дії формують динаміку, яка може бути вигідною для Росії.

А міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про запуск розслідування можливого витоку даних щодо військової підтримки України. Паралельно він доручив частково зняти секретність з інформації про постачання озброєння у період 2022–2026 років.