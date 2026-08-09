Болгарія викликала посолку України через падіння дрона біля газопроводу

Прем'єр-міністри Болгарії Румен Радев. Фото: Румен Радев/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Міністерство закордонних справ Болгарії викликало посолку України Олесю Ілащук через падіння та вибух імовірно українського безпілотника неподалік від компресорної станції Трансбалканського газопроводу. У болгарському Міноборони припустили, що це міг бути дрон-приманка "Майя", якими користуються ЗСУ. Водночас там наголосили, що немає підстав вважати заліт безпілотника до Болгарії та його падіння навмисними.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення болгарського мовника БНТ.

МЗС Болгарії викликало посолку України через вибух БпЛА

Посолку України у Софії Олесю Ілащук викликала міністерка закордонних справ Болгарії Велислава Петрова-Чамова. Розмова має відбутися у понеділок, 10 серпня, оскільки українська дипломатка наразі перебуває за межами Болгарії.

Як відомо, інцидент з дроном стався 8 серпня приблизно за тисячу метрів від компресорної станції Трансбалканського газопроводу поблизу колишнього пункту пропуску "Кардам", неподалік від кордону з Румунією. Безпілотник вибухнув, однак унаслідок події ніхто не постраждав, а пошкоджень інфраструктури не зафіксували.

Згодом у Міністерстві оборони Болгарії заявили, що, найімовірніше, йдеться про дрон-приманку "Майя", якими користуються ЗСУ. Водночас у відомстві наголосили, що наразі немає підстав вважати, що безпілотник навмисно залетів на територію Болгарії та впав там.

Новини.LIVE інформували, що українське МЗС зі свого боку заявило, що українські військові навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії. Київ перебуває у тісному контакті з болгарською стороною та повністю відкритий до взаємодії для з'ясування деталей інциденту. Крім того, у МЗС України наголосили, що першопричиною подібних інцидентів є війна Росії проти України, яка створює загрози й для інших держав.

Новини.LIVE писали, що 8 серпня 2026 року у Болгарії невідомий безпілотник увійшов у повітряний простір із боку Румунії та вибухнув поблизу Трансбалканського газопроводу. Уламки впали біля населеного пункту Генерал Тошево, приблизно за 100 метрів від румунського кордону.