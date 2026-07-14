Близько 1300 км від фронту: Зеленський заявив про ураження НПЗ у Башкортостані

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Українські військові продовжують завдавати далекобійних ударів по російських підприємствах і об'єктах, що працюють на війну. За словами Президента Володимира Зеленського, один із таких ударів припав по нафтопереробному заводу в Башкортостані, розташованому приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Також українські захисники уразили Афіпський НПЗ, патрульний корабель і танкери тіньового флоту РФ.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у вівторок, 14 липня.

Зеленський про далекобійні удари ЗСУ по Росії

Володимир Зеленський повідомив про нові результати роботи українських захисників по військових та промислових об'єктах на території Росії. За його словами, українські воїни продовжують завдавати далекобійних ударів по підприємствах і об'єктах, які забезпечують російську військову машину.

Зокрема, у Башкортостані було уражено нафтопереробний завод, розташований приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Президент подякував за успішне виконання бойового завдання підрозділам Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України.

Крім того, у Краснодарському краї українські військові завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу. До цієї операції, за словами Зеленського, були залучені Сили безпілотних систем, Головне управління розвідки та СБУ. Відстань до цього об'єкта становить близько 400 кілометрів від лінії фронту.

Окремо глава держави повідомив про результати ударів по російських кораблях і танкерах. За його словами, у Геленджику було уражено патрульний корабель і танкер тіньового флоту, а також успішно відпрацьовано по трьох танкерах тіньового флоту в Азовському морі.

Президент подякував українським воїнам за успішні операції та наголосив, що вони повертають війну туди, звідки вона прийшла. Він також підкреслив, що завершити її можна дипломатичним шляхом, адже відповідні пропозиції вже існують:

"Дякую всім нашим воїнам, які успішними операціями повертають війну туди, звідки вона прийшла. Цю війну треба завершувати, і всі достойні дипломатичні пропозиції на столі".

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новина доповнюється...