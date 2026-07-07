Більшість доходів на харчування: експерт про витрати українцв

Люди на ринку. Фото: Новини.LIVE

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Член правління ГО "Лінія 102.Юа" та фінансовий аналітик Віктор Гальчинський оцінив витрати українців. За його словами, понад 70–80% доходів йде на харчування.

Про це ексклюзивно Віктор Гальчинський розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Витрати українців

Гальчинський зауважив, що наразі на харчування витрачається більше. ніж на житло, оскільки вартість комунальних послуг поки що стримуються державою.

"Хоча говорять про те, що зараз вже теж держава не зможе їх стримувати і закликається до перегляду. Якщо дивитися по витратах домогосподарства, то продукти харчування на сьогодні понад 80-90%", — каже він.

За його словами, кожен витрачає по-різному, але так чи інакше вартість їжі понад 70-80%.

Як писали Новини.LIVE, Державна служба статистики зафіксувала зростання середньої заробітної плати в Україні. За підсумками травня 2026 року вона збільшилася на 1,5% і сягнула майже 31 тис. грн.

А світові ціни на пшеницю демонструють спад. У червні 2026 року індекс зернових ФАО знизився до 110,2 пункту, що на 3,5% менше порівняно з травнем.