Безпека харків'ян — пріоритет Терехова: голова департаменту НС про "купол" для захисту міста

Богдан Гладких. Фото: скрін з відео

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

У Харкові триває посилення системи захисту від російських FPV-дронів. Для цього місто разом із військовими впроваджує комплекс технічних рішень, до якого входять засоби радіоелектронної боротьби, системи виявлення та мобільні вогневі групи. Безпека харків'ян є головним пріоритетом мера Ігоря Терехова, тому місто працює над покращенням системи захисту.

Про це у коментарі Новини.LIVE повідомив начальник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Богдан Гладких.

У Харкові встановлюють нові засоби захисту від FPV-дронів

За словами Гладких, після того, як із травня-червня російські FPV-дрони почали долітати до Харкова, місто разом із військовими почало впроваджувати додаткові засоби захисту. Частину з них публічно не розголошують із міркувань безпеки.

"Якщо ми кажемо про FPV-дрони на оптоволокні, вже є зараз технічні засоби, які в тому числі встановлює місто. Ми про них не можемо публічно казати, але ви самі відчуваєте за останні тижні, що є відповідні зміни", — зазначив Гладких.

Він додав, що міська влада активно співпрацює з військовими та забезпечує всі необхідні заходи для протидії як дронам на оптоволокні, так і FPV-дронам, що працюють по радіоканалу. Зокрема, у Харкові встановлюють додаткові засоби радіоелектронної боротьби. За словами посадовця, останнім часом кількість FPV-дронів, які долітають до міста, суттєво зменшилася. Водночас він наголосив, що так званий "купол" не є одним окремим засобом захисту. Гладких також наголосив, що пріоритетом для міського голови Ігоря Терехова залишається безпека харків'ян, тому місто постійно працює над посиленням захисту спільно з військовими.

"Купол — це поняття, яке включає в себе декілька компонентів. Це і технічні засоби, і засоби радіоелектронної боротьби, засоби виявлення, і наші мобільні вогневі групи. Тобто це комплекс заходів", — пояснив начальник департаменту.

Гладких підкреслив, що повністю закрити небо над Харковом неможливо, адже російські війська застосовують різні типи засобів ураження, часто комбінуючи їх під час атак та постійно вдосконалюючи тактику. Саме тому захист міста потребує комплексного підходу та постійного розвитку систем протидії повітряним загрозам.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, у Харкові планують створити трирівневу систему захисту від російських безпілотників. Вона поєднає технології, які вже використовують на фронті, з автоматизованими засобами ураження повітряних цілей. Водночас точну вартість реалізації проєкту наразі оцінити неможливо.

Як повідомляли Новини.LIVE, Харків продовжує готуватися до нового опалювального сезону та навчального року в умовах постійних російських атак. У місті не планують зупиняти роботу громадського транспорту під час повітряних тривог, натомість запроваджують нові протоколи безпеки. Також влада працює над посиленням захисту від FPV-дронів, будівництвом підземних шкіл і модернізацією систем енергозабезпечення.