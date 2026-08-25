Атака РФ на ТЦ у Кривому Розі: рятувальні роботи завершено

Рятувальники на місці удару РФ по ТЦ у Кривому Розі. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У Кривому Розі на Дніпропетровщині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру. Рятувальники розібрали близько 5000 кв. м зруйнованих конструкцій та обстежили всю територію. Внаслідок атаки загинули 16 людей, ще 136 отримали поранення, серед них — 26 дітей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДСНС України у вівторок, 25 серпня.

Рятувальники розбирають завали на місці удару РФ по ТЦ. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Кривому Розі завершили рятувальні роботи після удару РФ по ТЦ

У межах аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт рятувальники розібрали близько 5000 кв. м зруйнованих конструкцій торговельного центру, який зазнав руйнувань внаслідок атаки російських військ. Фахівці також обстежили 100% території, а з місця події вивезли близько 1230 тонн будівельних конструкцій.

До пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт залучили рятувальників із Сумської, Донецької, Запорізької, Полтавської, Одеської, Черкаської, Харківської та Кіровоградської областей.

Загалом унаслідок російської атаки загинули 16 людей. Ще 136 осіб отримали поранення, серед них — 26 дітей.

У ДСНС уточнили, що для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт залучили значні сили та спеціальну техніку:

"Загалом від ДСНС України до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт було залучено майже 200 рятувальників і понад 40 одиниць спеціальної та важкої інженерної техніки".

Новини.LIVE інформували, що у мережі опублікували кадри з повітря, які демонструють масштаб руйнувань торговельного комплексу в Кривому Розі після російського удару. На відео видно згорілі павільйони, зруйновані перекриття та наслідки пожежі.

Новини.LIVE також писали, що Президент Володимир Зеленський назвав російський удар по торговельному центру в Кривому Розі цинічним і підлим терактом. За його словами, РФ атакувала об’єкт двома хвилями, причому повторний удар завдала по рятувальниках після початку пожежі. Глава держави закликав світ посилити тиск на Росію та домагатися її реальної відповідальності за такі атаки.