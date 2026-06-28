Атака на Запоріжжя: 15 поранених, є загиблі

Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Запоріжжя

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Унаслідок російської атаки на Запоріжжя кількість поранених зросла до 15 людей. Також під завалами приватного будинку виявили фрагменти людського тіла, двоє людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомили в Національній поліції України та МВС, передає Новини.LIVE.

Наслідки удару по Запоріжжю

За даними поліції, станом на 14:45 кількість поранених у місті зросла до 15 осіб. Унаслідок аварійно-пошукових робіт під завалами приватного будинку виявлено фрагменти людського тіла.

Наразі двоє громадян вважаються безвісти зниклими. Рятувальні та пошукові роботи тривають, правоохоронці встановлюють долі зниклих.

Рятувальники ДСНС в Запоріжжі. Фото: ДСНС Запоріжжя

Місцеві жителі. Фото: Національна поліція України

Дані МВС про загиблих і постраждалих

У МВС уточнили, що внаслідок авіаційних ударів по Запоріжжю загинула одна людина, ще 14 отримали поранення. Серед постраждалих — двоє дітей, вісім жінок та четверо чоловіків. Рятувальники дістали з-під завалів жінку та дитину.

За попередніми даними, під завалами може перебувати ще одна людина. Тривають аварійно-рятувальні роботи, інформація уточнюється.

Інформація про кількість постраждалих. Фото: МВС України/Telegram

Удари по Дніпропетровщині

Окремо в Національній поліції повідомили про наслідки російських атак на Дніпропетровщині.

У Підгородненській громаді Дніпровського району внаслідок удару виникла пожежа на автозаправній станції, постраждав 61-річний чоловік.

У Самарівському районі після атаки дронами виникли пожежі на двох АЗС, пошкоджено автомобілі. Поранень зазнала 41-річна жінка, її госпіталізовано.

Також у Нікопольському районі російські війська били артилерією, FPV-дронами та скидали боєприпаси з БпЛА. Внаслідок атаки загинув 33-річний чоловік, ще один 21-річний чоловік отримав тяжкі поранення та був госпіталізований.

Наслідки атаки по Дніпропетровщині. Фото: Національна поліція України

Новини.LIVE повідомляли, що у п’ятницю, 26 червня, російські війська завдали ударів по Запоріжжю та області. У регіоні пролунали потужні вибухи. Унаслідок атаки щонайменше шестеро людей зазнали поранень.

Раніше Новини.LIVE інформували, що пізно ввечері в п’ятницю, 26 червня, російські війська обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, двоє людей дістали поранення.