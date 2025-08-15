Ракетний обстріл Дніпропетровщини 15 серпня — що відомо

Армія РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині
Російські окупанти вдень 15 серпня атакували ракетами Дніпропетровську область. Внаслідок удару є постраждалі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у п'ятницю, 15 серпня.
Атака на Дніпропетровщину 15 серпня — що відомо
Близько 16:30 в області пролунали потужні вибухи. Як повідомив очільник області, у Дніпровському районі внаслідок ракетної атаки здійнялася пожежа. За попередньою інформацією, поранення отримала одна людина.
"Попередньо, є постраждалий. Виникла пожежа. Деталі уточнюємо", — повідомив Лисак.
Нагадаємо, нещодавно армія РФ завдала удару артилерією та безпілотниками по Нікопольскому району на Дніпропетровщині.
А також стало відомо, що російські окупанти збільшили кількість атак на південному напрямку.
