Ракетний обстріл Дніпропетровщини 15 серпня — що відомо

Вибух. Ілюстративне фото: Reuters

Російські окупанти вдень 15 серпня атакували ракетами Дніпропетровську область. Внаслідок удару є постраждалі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у п'ятницю, 15 серпня.

Атака на Дніпропетровщину 15 серпня — що відомо

Близько 16:30 в області пролунали потужні вибухи. Як повідомив очільник області, у Дніпровському районі внаслідок ракетної атаки здійнялася пожежа. За попередньою інформацією, поранення отримала одна людина.

"Попередньо, є постраждалий. Виникла пожежа. Деталі уточнюємо", — повідомив Лисак.

Заява Сергія Лисака. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, нещодавно армія РФ завдала удару артилерією та безпілотниками по Нікопольскому району на Дніпропетровщині.

А також стало відомо, що російські окупанти збільшили кількість атак на південному напрямку.