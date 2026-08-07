Антибалістика, ППО та удари по РФ: Зеленський заслухав доповідь Драпатого

Володимир Зеленський та Михайло Драпатий. Фото: ОПУ

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Під час зустрічі вони обговорили захист Донеччини, посилення протиповітряної та антибалістичної оборони, а також удари по російських об’єктах. Окремо йшлося про далекобійні санкції проти Росії та кадрові питання у Збройних силах України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у п'ятницю, 7 серпня.

Зеленський заслухав доповідь Драпатого

Під час доповіді особливу увагу приділили захисту Костянтинівки, Слов’янська та Донеччини загалом. Президент подякував підрозділам, які виконують бойові завдання, відбивають російські штурми, ліквідовують спроби "просочування" та знищують окупантів. За словами Зеленського, є розуміння того, як посилити цей напрямок.

"Була доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Особливо зосередилися на питаннях захисту Костянтинівки, Слов’янська та загалом Донеччини. Вдячний усім підрозділам, які повністю виконують бойові завдання, відбивають російські штурми, ліквідовують "просочування" і послідовно знищують окупантів. Є розуміння, як посилити напрямок", — поінформував лідер.

Удари по РФ та далекобійні санкції

Зеленський і Драпатий також обговорили завдання щодо далекобійних санкцій проти Росії за її війну проти України. Президент зазначив, що Україна має хороші результати по Ярославському НПЗ, а відповідні операції продовжуються.

"Обговорили завдання щодо далекобійних санкцій проти Росії за війну. Хороші результати досягнуті по Ярославському НПЗ. Відповідні операції продовжуємо", — зазначив глава держави.

Україна працює над антибалістичним захистом

Окремо Михайло Драпатий доповів про роботу щодо антибалістики та свою комунікацію з американською стороною. Україна на всіх рівнях працює з партнерами, щоб отримати пакети ракет для протиповітряної оборони.

Зеленський наголосив, що партнери знають про потреби України та розуміють вплив посилення ППО не лише на порятунок життів і захист міст, а й на ставлення Росії до дипломатії. За його словами, посилення захисту України безпосередньо пов’язане з дипломатичними зусиллями.

"Михайло доповів також про роботу щодо антибалістики — про свою комунікацію з американською стороною. На всіх рівнях працюємо, щоб отримати пакети з ракетами для ППО. Усі партнери знають, що необхідно та як це впливає не тільки на порятунок життів і захист наших міст, але й на ставлення Росії до дипломатії. Чим більше Путін буде вірити у свою ставку на балістику, тим менше буде його схильність відповідати на дипломатичні пропозиції позитивно. Отже, посилення захисту України є прямою інвестицією у дипломатію", — пояснив президент.

Кадрові питання у ЗСУ

Під час зустрічі президент і Головнокомандувач ЗСУ також обговорили кадрові питання у Збройних силах України, які потребують вирішення:

"Обговорили з Головнокомандувачем також і кадрові питання в ЗСУ, які потребують вирішення. Слава Україні!".

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 6 серпня 2026 року Зеленський повідомив, що до спільної європейської антибалістичної системи FREYJA вже долучилися 10 країн. Україна працює над розвитком власної балістичної програми та розраховує отримати конкретні результати вже на рубежі 2026–2027 років. Президент зазначив, що партнери мають забезпечити проєкт необхідними компонентами, зокрема радарами та сенсорами.

Новини.LIVE також писали, що 6 серпня Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере щодо захисту України від російських ударів. Норвегія готова допомогти з постачанням засобів ППО та співпрацювати з партнерами у сфері антибалістичної оборони. Сторони також обговорили реалізацію спільної програми FREYJA та подальші кроки співпраці.